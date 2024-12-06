Очевидцы рассказывают, что видели, как люди сгорали в машинах заживо, передает 24 Канал.
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Запорожье в огне
По предварительной информации, в результате атаки погибли 10 человек, десятки получили ранения, среди них – дети. Полностью разрушен авторемонтный комплекс, повреждены магазины, многоэтажки и другая инфраструктура.
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К слову, 6 декабря оккупанты также ударили ракетой по Кривому Рогу, убив 2 человек.