российские оккупанты 5 августа обстреляли Запорожскую АЭС, которую захватили еще в марте. На этот ужасный акт террора отреагировали в Офисе Президента.

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Санкции для ядерной отрасли России

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал происходящее на Запорожской АЭС настоящим ядерным терроризмом от России.

Вся ядерная отрасль россии должна оказаться под санкциями, а сама россия – в списке стран-спонсоров терроризма.

– подчеркнул Ермак.

Отреагировал на такие бесчинства и его советник Михаил Подоляк.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела в воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации", – сказал он.

Подоляк утверждает, что такие организации, как МАГАТЭ и ООН, должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

Намерения оккупантов по станции непонятны

ЗАЭС находится в оккупации уже 5 месяцев. Разведка Великобритании рассказывала, что за это время остаются непонятными намерения россиян. Зачем врагу станция, когда он использует ее не по назначению – неясно. То, что захватчики делали и производят на территории станции, могло подорвать безопасность ее нормальной эксплуатации.

Также россияне в течение 5 августа дважды обстреляли Запорожскую АЭС, которую оккупировали весной. Это еще больше усугубляет беспокойство ее оккупацией. А перед циничным обстрелом атомной станции ее покинули представители росатома.

Впоследствии стало известно, что россияне целенаправленно избивали по магистрали, которой в Запорожскую АЭС поставляют водород. Также СМИ рассказывали, что станцию могли заминировать. Там ведь была подозрительная активность оккупантов.

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