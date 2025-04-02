К сожалению, есть погибший и раненые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожскую область

Российский удар пришелся на гражданскую инфраструктуру прифронтовой общины Запорожской области.

Россияне цинично сбросили дрон на машины, что были припаркованы возле дома. Возник пожар.

к сожалению, в результате атаки погиб 45-летний мужчина.

Также есть двое раненых. Ими оказались 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Об их состоянии пока не сообщается.

Государство-террорист Россия в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев,

– прокомментировал циничный обстрел Иван Федоров.

Напомним, что ночью российская армия также атаковала Харьков. Известно, что вражеские беспилотники попали по двум гражданским предприятиям.

Не обошлось без пострадавших. Травмы получили 8 человек, среди них – 3 детей.