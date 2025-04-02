На жаль, є загиблий та поранені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запорізьку область

Російський удар припав на цивільну інфраструктуру прифронтової громади Запорізької області.

Росіяни цинічно скинули дрон на автівки, що були припарковані біля будинку. Виникла пожежа.

️На жаль, унаслідок атаки загинув 45-річний чоловік.

Також є двоє поранених. Ними виявилися 44-річний чоловік і 39-річна жінка.

Про їхній стан наразі не повідомляється.

Держава-терорист Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців,

– прокоментував цинічний обстріл Іван Федоров.

Нагадаємо, що вночі російська армія також атакувала Харків. Відомо, що ворожі безпілотники влучили по двох цивільних підприємствах.

Не минулося без постраждалих. Травми отримали 8 людей, серед них – 3 дітей.