Обстрел жилого дома в Харькове - начато уголовное производство

В Офисе генпрокурора рассказали, что правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела жилого дома в Харькове.

Олег Синегубов – глава местной ОГА – заявил: то, что Россия делает в Харькове – геноцид украинского народа. В эпицентре вражеского огня оказываются жилые районы.

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Правоохранители уже проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Подробности от следствия

Вражеский снаряд залетел в окно квартиры, где находилась жительница. Женщине оторвало ногу. Пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой. К сожалению, женщина скончалась.

Во время выезда следственно-оперативной группы на место происшествия по этому адресу попали еще два снаряда, от которых поврежден газопровод, служебный автомобиль и произошло возгорание автомобилей гражданских лиц,

– говорится в сообщении.

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