Обстрел жилого дома в Николаеве: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 15 июня обстреляли жилой квартал Николаева. Попали в четырехэтажный жилой дом.

В доме разрушена крыша, перекрытие от четвертого до второго этажа, повреждена несущая стена и выбиты окна. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал видео с последствиями обстрелов.

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Есть раненый

Всего в доме повреждено 6 квартир. По предварительной информации, один человек получил ранение. На месте работает ГСЧС. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов.

Обстрелы Николаевщины

Днем 14 июня россияне обстреляли Широковскую общину. Сенкевич отметил, что пострадавших не было, но повреждены жилые дома. Обстрелы преимущественно были вне населенных пунктов. Кроме того, били по Березнеговатской общине. Там тоже повреждены дома местных жителей.

Также из-за обстрелов села Лиманы Галицыновской общины у людей исчезли свет, вода, связь. Хотя потерпевших нет.

В Галицыновском лесном хозяйстве занялся пожар хвойной подстилки. Также кафиры обстреляли село Котлярово Шевченковской общины. Возник пожар хозяйственного сооружения и гаража.

Обстрелы потерпели село Шевченково Шевченковской общины и Лупарево Галицыновской общины.

Беспокойно было и 15 июня. По Прибужановской общине россияне нанесли 3 ракетных удара. По предварительной информации, сработали силы противовоздушной обороны. Потому обошлось без жертв и разрушений.

ВСУ оттесняют кафиров из Николаевщины

Украинские военные постепенно выбивают кафиров из Николаевщины. Утром 15 июня ВСУ точно атаковали район скопления противника. Использовали несколько вертолетов. Утраты россиян еще уточняют.

Несмотря на это, Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя КРМБ типа "Калибр". На них могут находиться до 20 ракет. Поэтому украинцев просят внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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