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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обстрел российских оккупационных сил на Донбассе может нанести непоправимый вред экологии, – ООС

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Если пророссийские боевики продолжат обстрелы в районе Торецкого фенольного завода, это приведет к катастрофическим последствиям
Если пророссийские боевики продолжат обстрелы в районе Торецкого фенольного завода, это приведет к катастрофическим последствиям / Фото из соцсетей

В штабе Операции объединенных сил на Донбассе сообщили об угрозе, которую несет обстрел со стороны пророссийских боевиков в районе Торецкого фенольного завода. Дальнейшее огонь противника может привести к экологической катастрофе.

Об этом информирует штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Зафиксирован обстрел шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода со стороны вооруженных формирований РФ. Представители украинской стороны СЦКК 25 июля обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаши шламонакопителя. Специалисты пока не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши,
– говорится в сообщении.

В свою очередь, повреждения чаши может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и далее в реку Кривой Торец, что повлечет за собой масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области.

Отмечается, что обе стороны приняли на себя письменные обязательства по соблюдению режима прекращения огня в районе проведения аварийно-восстановительных работ по укреплению шламонакопителя в период с 10 июля до 01 августа 2018 года для обеспечения безопасной работы патрулей СММ ОБСЕ и всех привлеченных специалистов.

"Однако перспектива экологической и гуманитарной катастрофы в регионе, очевидно, не слишком волнует главарей вооруженных формирований РФ и их кремлевское руководство", – подчеркивают в штабе ООС.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Экология Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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