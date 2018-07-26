Обстріл російських окупаційних сил на Донбасі може завдати непоправної шкоди екології, – ООС

У штабі Операції об'єднаних сил на Донбасі повідомили про загрозу, яку несе обстріл проросійських бойовиків в районі Торецького фенольного заводу. Подальший вогонь збоку ворога може призвести до екологічної катастрофи.

Про це інформує штаб Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Зафіксовано обстріл шламонакопичувача 3-ї черги промислових відходів хімічного виробництва Торецького фенольного заводу з боку збройних формувань РФ. Представники української сторони СЦКК 25 липня виявили розрив артилерійського боєприпасу в чаші шламонакопичувача. Спеціалісти наразі не можуть оцінити пошкодження об'єкта. При цьому не виключено, що вибуховою хвилею могли бути пошкоджені стіни чаші,

– йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, пошкодження чаші може спричинити потрапляння отруйної рідини в грунтові води і надалі в річку Кривий Торець, що спричинить масштабну екологічну катастрофу на території Донецької області.

Зазначається, що обидві сторони взяли на себе письмові зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню в районі проведення аварійно-відновлювальних робіт по зміцненню шламонакопичувача в період з 10 липня до 1 серпня 2018 року для гарантування безпечної роботи патрулів СММ ОБСЄ і всіх залучених фахівців.

"Однак перспектива екологічної та гуманітарної катастрофи у регіоні, вочевидь, не надто хвилює ватажків збройних формувань РФ та їх кремлівське керівництво", – підкреслюють у штабі ООС.