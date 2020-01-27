Обстрел Торецка: СБУ задержала пророссийского боевика-гранатометчика

Правоохранители задержали боевика террористической организации "ДНР" в Мариуполе. Он принимал участие в обстреле Торецка и два года обстреливал позиции украинских войск.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Житель Горловки присоединился к пророссийским террористам с начала вооруженной агрессии России против Украины. Он входил в так называемый "первый армейский корпус "ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка как стрелок-гранатометчик.

Что известно об обстреле Торецка?

Во время ночного обстрела Торецка в Донецкой области 14 июня 2017 года со стороны незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" погиб мирный житель. Правоохранители квалифицировали это как теракт.



Также боевики обстреляли Торецк 21 мая 2018 года, в результате чего был поврежден Центр социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей. Из-за артиллерийских обстрелов в Торецке со стороны боевиков были повреждены семь домов.

Стрелка комиссовали после того, как был ранен в голову в 2016 году. В Мариуполь он приехал в поисках работы в 2019 году, где его задержали правоохранителями.

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Боевику выдвинули подозрение по статье о создании террористической группы. Сейчас его удерживают под стражей, а обвинительный акт передали в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Смотрите видео-признание боевика, участвовавшего в обстрелах: