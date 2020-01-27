Обстріл Торецька: СБУ затримала гранатометника бойовиків

Правоохоронці затримали бойовика терористичної організації "ДНР" у Маріуполі. Він брав участь в обстрілі Торецька та два роки обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також: Нові провокації: бойовики "обстріляли" свої позиції з боку військових ЗСУ

Житель Горлівки приєднався до проросійських терористів з початку збройної агресії Росії проти України. Він входив до так званого "першого армійського корпусу "ДНР" та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька як стрілець-гранатометник.

Що відомо про обстріл Торецька? Під час нічного обстрілу Торецька на Донеччині 14 червня 2017 року, з боку незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", загинув мирний житель. Правоохоронці кваліфікували це як теракт.

Також, бойовики обстріляли Торецьк 21 травня 2018 року, внаслідок чого був пошкоджений Центр соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей. Через артилерійські обстріли у Торецьку з боку бойовиків було пошкоджено сім будинків.

Стрільця комісували після того, як поранили в голову у 2016 році. До Маріуполя він приїхав у пошуках роботи у 2019 році, де його затримали правоохоронцями.

До теми: Поліція затримала ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої: фото і відео

Бойовику висунули підозру за статтею про створення терористичної групи. Зараз його затримали під вартою, а обвинувальний акт передали до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

Дивіться відео-зізнання бойовика, що брав участь в обстрілах: