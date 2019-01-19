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      Обстрел в пресс-клубе Херсона: полиция задержала подозреваемого

      18 Читати новину українською
      Простреленное стекло в пресс-клубе Херсона
      Простреленное стекло в пресс-клубе Херсона / Фото из свободных источников

      Полиция задержала председателя областной организации Социалистической партии Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении на офис газеты "Новый день" в Херсоне.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что 18 января в Херсоне на улице Преображенской напали на журналистов во время пресс-конференции. Неизвестные стреляли и распылили газ. К счастью, никто не пострадал: людям удалось вовремя лечь на пол. Почти сразу после стрельбы на месте событий появился Стремоусов, который начал все активно фиксировать и комментировать на камеру.

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      Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день" – драки, применение травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины и будет принято решение о мере пресечения,
      – информирует пресс-служба МВД Украины.

      Инцидент в Херсоне прокомментировал также глава ведомства Арсен Аваков. Он напомнил, что глава Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах и подчеркнул, что случай в Херсоне – недопустимый пример избирательной активности. В таких случаях Нацполиция будет действовать жестко в рамках закона.

      "Избирательная кампания должна проходить спокойно и мирно, без выстрелов, слезоточивого газа и силовых акций! Мы будем очень жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населенном пункте в этот особый период для страны", – пояснил министр внутренних дел.


      Кирилл Стремоусов

      Теги: Новости Украины Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Криминальные новости Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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