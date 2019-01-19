Обстрел в пресс-клубе Херсона: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала председателя областной организации Социалистической партии Кирилла Стремоусова по подозрению в нападении на офис газеты "Новый день" в Херсоне.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 18 января в Херсоне на улице Преображенской напали на журналистов во время пресс-конференции. Неизвестные стреляли и распылили газ. К счастью, никто не пострадал: людям удалось вовремя лечь на пол. Почти сразу после стрельбы на месте событий появился Стремоусов, который начал все активно фиксировать и комментировать на камеру.

Читайте также: Дерзкий расстрел офицера полиции в Харькове: Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем

Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день" – драки, применение травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины и будет принято решение о мере пресечения,

– информирует пресс-служба МВД Украины.

Инцидент в Херсоне прокомментировал также глава ведомства Арсен Аваков. Он напомнил, что глава Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах и подчеркнул, что случай в Херсоне – недопустимый пример избирательной активности. В таких случаях Нацполиция будет действовать жестко в рамках закона.

"Избирательная кампания должна проходить спокойно и мирно, без выстрелов, слезоточивого газа и силовых акций! Мы будем очень жестко пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в стране и в любом населенном пункте в этот особый период для страны", – пояснил министр внутренних дел.



Кирилл Стремоусов