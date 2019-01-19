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      Обстріл у прес-клубі Херсона: поліція затримала підозрюваного

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      Прострелена шибка у прес-клубі Херсона
      Прострелена шибка у прес-клубі Херсона / Фото з вільних джерел

      Поліція затримала голову обласної організації Соціалістичної партії Кирила Стремоусова за підозрою в нападі на офіс газети "Новий день" у Херсоні.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 18 січня в Херсоні на вулиці Преображенській напали на журналістів під час прес-конференції. Невідомі стріляли і розпорошили газ. На щастя, ніхто не постраждав: людям вдалося вчасно лягти на підлогу. Майже відразу після стрілянини на місці подій з'явився Стремоусов, який почав почав усе активно фіксувати та коментувати на камеру.

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      Зараз проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день" – бійки, застосування травматичної зброї і сльозогінного газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого статтею "Хуліганство" Кримінального кодексу України та буде прийнято рішення про запобіжний захід,
      – інформує прес-служба МВС України.

      Інцидент у Херсоні прокоментував також очільник відомства Арсен Аваков. Він нагадав, що глава Соціалістичної партії Ілля Ківа оголосив про свою участь в президентських виборах і наголосив, що випадок у Херсоні – неприпустимий приклад виборчої активності. У таких випадках Нацполіція буде діяти жорстко у рамках закону.

      "Виборча кампанія повинна проходити спокійно і мирно – без пострілів, сльозогінного газу та силових акцій! Ми будемо дуже жорстко припиняти будь-які спроби дестабілізації ситуації в країні та в будь-якому населеному пункті у цей особливий період для країни", – пояснив міністр внутрішніх справ.


      Кирило Стремоусов

      Теги: Новини України Поліція Новини Херсона Кримінальні новини Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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