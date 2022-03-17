Такие видеодайджесты в ВСУ делают каждый день. Они всегда демонстрируют горе, которое принесла нам война, а также героизм и несокрушимость украинского народа.

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Жуткие последствия обстрелов

В начале видео показали последствия обстрела киевской многоэтажки. Там в результате попадания снаряда погиб один человек. Однако все значительно жестче выглядело на крупнейшем рынке Восточной Европы. Харьковский "Барабашово" страдал от обстрелов оккупантов в течение всего дня. Помимо многих разрушений, там также начался масштабный пожар.

Также из тяжелой артиллерии враг ударил по селу Лютеж, а также обстреляли Новые Петровцы. Несмотря на все это нарушение всех законов военного времени, кремлевские пропагандисты продолжают говорить, что "в Украине стреляют только в военных". Продолжились и обстрелы Мариуполя.

Что было хорошего в этот день

Мэр Мелитополя Иван Федоров записал первое свое обращение после освобождения из плена. Он отметил, что вскоре в центре города замаячит украинский флаг. А вот те, кто его снимал, там жить точно уже не будут.

В Скадовске мирные жители продолжили выходить на проукраинские митинги. Эти люди не устают напоминать, что они живут в украинском городе.

Также показали и президента Владимира Зеленского, который 17 марта посетил в больнице пострадавших в результате боевых действий – семью Власенко, а также водителя погибшего журналиста Брента Рено.

А завершилось видео очередным позитивом – кадром бронетранспортера оккупантов. Его тащил украинский трактор в неизвестном направлении.

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