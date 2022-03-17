Такі відеодайджести в ЗСУ роблять кожного дня. Вони завжди демонструють лихо, яке принесла нам війна, а також героїзм і незламність українського народу.

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Моторошні наслідки обстрілів

На початку відео показали наслідки обстрілу київської багатоповерхівки. Там внаслідок влучання снаряду загинула одна людина. Проте все значно жорсткіше виглядало на найбільшому ринку Східної Європи. Харківський “Барабашово” потерпав від обстрілів окупантів протягом всього дня. Крім багатьох руйнувань, там також почалася масштабна пожежа.

Також із важкої артилерії ворог вдарив по селу Лютіж, а також обстріляли Нові Петрівці. Попри все це порушення всіх законів воєнного часу, кремлівські пропагандисти продовжують казати, що “в Україні стріляють тільки у військових”. Продовжилися й обстріли Маріуполя.

Що було хорошого в цей день

Мер Мелітополя Іван Федоров записав перше своє звернення після звільнення з полону. Він наголосив на тому, що невдовзі в центрі його міста замайоріє український прапор. А ось ті, хто його знімав, там жити точно вже не будуть.

У Скадовську мирні жителі продовжили виходити на проукраїнські мітинги. Ці люди не втомлюються нагадувати, що вони живуть в українському місті.

Також показали й президента Володимира Зеленського, який 17 березня відвідав у лікарні потерпілих внаслідок бойових дій – сім’ю Власенко, а також водія загиблого журналіста Брента Рено.

А завершилося відео черговим позитивом – кадром бронетранспортера окупантів. Його тягнув український трактор у невідомому напрямку.

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