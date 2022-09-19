В течение суток 18 сентября россия убила по меньшей мере 2 мирных жителей Днепропетровщины. Последствия обстрелов Николаевской области уточняются.

Мишенью стали объекты инфраструктуры: в Запорожье – 8 "прилетов", в городе исчезал свет

Последствия российских обстрелов

После обеда 18 сентября оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под огонь попали Покровская и Красногригорьевская общины и Никополь.

В Покровской общине в результате обстрелов вспыхнули трава и ангар для лодок. Из-за атаки погиб 1 человек.

В Красногригорьевской общине разрушены около 30 домов, 10 хозяйственных сооружений, 2 автомобиля, автобусная остановка, несколько линий электропередач и солнечная электростанция из 320 панелей. Также погиб мужчина.

В Никополе в результате обстрелов жертв, к счастью, нет.

Также под огонь врага попала прифронтовая Березнеговатская община Николаевской области. Тремя реактивными снарядами из "Смерча" оккупанты ударили по больнице и солнечной электростанции. Последствия ушибов и количество пострадавших устанавливают.

Оккупанты ударили по инфраструктуре Запорожья

Ночью 19 сентября во время воздушной тревоги россия нанесла 8 ракетных ударов по Запорожью. По словам главы ОВА Александра Старуха, мишенями врага стали объекты инфраструктуры. Местные жители сообщили о пожаре, возникшем в результате атаки.

Кроме того, в Запорожье и в пригороде в отдельных районах исчез свет. Электроснабжение начали возобновлять.

Россия могла ударить по Южноукраинской АЭС

Также ночью взрывы прогремели в Николаеве и области. В сети появилась информация об ударе по Южноукраинской АЭС. В сообщении говорилось о повреждении коммуникации станции, в то же время критические объекты станции неповреждённые, а уровень радиации остается в норме.

Официальной информации на этот счет пока нет. Однако если россия действительно ударила по ПАЭС, то это еще одно доказательство ядерного терроризма оккупантов не только против Украины, но и против мира.

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