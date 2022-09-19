Протягом доби 18 вересня росія вбила щонайменше 2 мирних мешканців Дніпропетровщини. Наслідки обстрілів Миколаївської області уточнюють.

Зверніть увагу Мішенню стали об’єкти інфраструктури: у Запоріжжі – 8 "прильотів", у місті зникало світло

Наслідки російських обстрілів

Пообіді 18 вересня окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під вогонь потрапили Покровська та Червоногригорівська громади й сам Нікополь.

У Покровській громаді унаслідок обстрілів спалахнули трава та ангар для човнів. Через атаку загинула 1 людина.

У Червоногригорівській громаді зруйновано близько 30 будинків, 10 господарчих споруд, 2 автомобілі, автобусна зупинка, кілька ліній електропередач, і сонячну електростанцію з 320 панелей. Також загинув чоловік.

У Нікополі внаслідок обстрілів жертв, на щастя, немає.

Також під вогонь ворога потрапила прифронтова Березнегуватська громада на Миколаївщині. Трьома реактивними снарядами зі "Смерчу" окупанти вдарили по лікарні та сонячній електростанції. Наслідки ударів та кількість постраждалих встановлюють.

Окупанти вдарили по інфраструктурі Запоріжжя

Уночі 19 вересня під час повітряної тривоги росія завдала 8 ракетних ударів по Запоріжжю. За словами голови ОВА Олександра Старуха, мішенями ворога стали об'єкти інфраструктури. Місцеві мешканці повідомили про пожежу, яка виникла унаслідок атаки.

Крім того, у Запоріжжі та в передмісті в окремих районах зникло світло. Електропостачання почали відновлювати.

Росія могла вдарити по Південноукраїнській АЕС

Також уночі вибухи пролунали у Миколаєві та області. У мережі з'явилася інформація про удар по Південноукраїнській АЕС. У повідомленні йшлося про пошкодження комунікації станції, водночас критичні об'єкти станції неушкоджені, а рівень радіації залишається у нормі.

Офіційної інформації щодо цього поки що немає. Однак якщо росія і справді вдарила по ПАЕС, то це ще один доказ ядерного тероризму окупантів не лише проти України, але й проти світу.

До теми – наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС: дивіться відео