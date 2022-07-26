Захватчики обстреливают Донецкую область из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Град", авиацией. Об этом 24 каналу сообщили источники в Донецкой ОВА.

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Оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов

Под обстрелы попали следующие населенные пункты: Бахмут, Соледар, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк. Также россияне били по селам Тоненькое, Нетайлово и Георгиевка и по поселку Великая Новоселка. За ночь и утро – ракетный удар по Торецку.

Также россияне использовали запрещенные кассетные боеприпасы. Они трижды обстреляли населенные пункты Черкасской общины. Как следствие – повреждены 3 частных дома.

Трое погибших и восемь раненых всего за сутки

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказывает, что 25 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 1 – в Красногоровке, 1 – в Соледаре и 1 – в Марьинке. Еще 8 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Ведь города оккупированы.

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