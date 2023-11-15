Россия продолжает атаковать мирные города Украины. По состоянию на 15 ноября энергетическая ситуация в регионах стабильная, враг повреждает разные системы.

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Ситуация в регионах

Донетчина

Враг продолжает обстреливать энергетические объекты. Состоялся обстрел территории вблизи ТЭС Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, энергетики ведут осмотр возможных повреждений.

Из-за боевых действий обесточивалось более 40 населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.

Черниговщина

Обстрелом враг повредил воздушную линию. Без света осталось около 500 потребителей.

Харьковщина

Продолжаются ремонтные работы на энергетических объектах, поврежденных обстрелами. К работам привлекли саперов и спецтехнику.

Также в Харьковской области обстрелом был поврежден газопровод среднего давления. Без газа оставалось более 300 потребителей. Для большинства из них поставки уже возобновлены.

В то же время газовики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа.

Херсон

За сутки в Херсоне энергетики питали 76 абонентов.

Сумщина

Из-за технологических нарушений без света – 60 населенных пунктов.

Киевщина и Днепропетровщина

В Днепропетровской и Киевской областях из-за непогоды отключены 11 населенных пунктов.

Свет возвращают