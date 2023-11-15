Росія продовжує атакувати мирні міста України. Станом на 15 листопада енергетична ситуація в регіонах стабільна, ворог пошкоджує різні системи.

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Ситуація в регіонах

Донеччина

Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС на Донеччині. На щастя, обійшлося без постраждалих, енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень.

Через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Чернігівщина

Обстрілом ворог пошкодив повітряну лінію. Без світла лишилися майже 500 споживачів.

Харківщина

Тривають ремонтні роботи на енергетичних об'єктах, пошкоджених обстрілами. До робіт залучили саперів та спецтехніку.

Також у Харківській області обстрілом було пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишалися понад 300 споживачів. Для більшості з них постачання вже відновили.

Водночас газовики повернули блакитне паливо у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу.

Херсон

За добу у Херсоні енергетики заживили 76 абонентів.

Сумщина

Через технологічні порушення без світла – 60 населених пунктів.

Київщина та Дніпропетровщина

У Дніпропетровській та Київській областях через негоду відключені 11 населених пунктів.

Світло повертають