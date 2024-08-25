Россия ударила по Харькову и Чугуеву, пылает в Белгородской области: хронология 914 дня войны

О главных событиях дня по состоянию на 25 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение Сил обороны, рассказывает 24 Канал.
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Обстрел Белгородской области
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области. ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному. По его словам, есть жертвы и пострадавшие среди россиян.
Кроме того, повреждениям подверглись газопровод и линия электропередач.
В Харькове есть пострадавшие
Оккупанты ударили по областному центру и Чугуеву. В результате российского обстрела в очередной раз пострадали гражданские.
Так, среди пострадавших в результате ракетного удара – ребенок.
Сначала отмечалось, что за медицинской помощью обратились двое пострадавших, – гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет. По состоянию на 05:00 количество пострадавших возросло до 3.
Среди пострадавших – ребенок 4 лет. У него острая реакция на стресс, обошлось без госпитализации.
В Харькове прогремели взрывы
После 4 утра взрывы прогремели в Харькове. По информации мониторинговых сообществ, враг запустил 2 авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов Су-57.
В 04:01 Воздушные силы сообщали, что фиксируют скоростную цель на Харьковщине, которая летит юго-западным курсом.
Россия пойдет на переговоры, если Украина будет доставать ракетами до Питера и Москвы, – The Guardian
The Guardian со ссылкой на источники, пишет, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".
В статье говорится, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.