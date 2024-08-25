Россия ударила по Харькову и Чугуеву, пылает в Белгородской области: хронология 914 дня войны

06:32, 25 августа

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области. ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному. По его словам, есть жертвы и пострадавшие среди россиян.

Кроме того, повреждениям подверглись газопровод и линия электропередач.