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24 Канал Новости Украины Россия ударила по Харькову и Чугуеву, пылает в Белгородской области: хронология 914 дня войны
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Россия ударила по Харькову и Чугуеву, пылает в Белгородской области: хронология 914 дня войны

Анастасия Лукашевская
Хронология 914 дня войны - 25 августа 2024 года - главное о войне России против Украины - 24 Канал
Война в Украине - хронология / Коллаж 24 Канала

Начались 914 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения. При этом и сами ведут наступательную операцию на территории Курской области России.

О главных событиях дня по состоянию на 25 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение Сил обороны, рассказывает 24 Канал.

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06:32, 25 августа

Обстрел Белгородской области

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об обстреле Белгородской области. ВСУ якобы нанесли удар по Ракитному. По его словам, есть жертвы и пострадавшие среди россиян.

Кроме того, повреждениям подверглись газопровод и линия электропередач.

06:27, 25 августа

В Харькове есть пострадавшие

Оккупанты ударили по областному центру и Чугуеву. В результате российского обстрела в очередной раз пострадали гражданские.

Так, среди пострадавших в результате ракетного удара – ребенок.

Сначала отмечалось, что за медицинской помощью обратились двое пострадавших, – гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет. По состоянию на 05:00 количество пострадавших возросло до 3.

Среди пострадавших – ребенок 4 лет. У него острая реакция на стресс, обошлось без госпитализации.

06:25, 25 августа

В Харькове прогремели взрывы

После 4 утра взрывы прогремели в Харькове. По информации мониторинговых сообществ, враг запустил 2 авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов Су-57.

В 04:01 Воздушные силы сообщали, что фиксируют скоростную цель на Харьковщине, которая летит юго-западным курсом.

06:06, 25 августа

Россия пойдет на переговоры, если Украина будет доставать ракетами до Питера и Москвы, – The Guardian

The Guardian со ссылкой на источники, пишет, что Россия будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

В статье говорится, что Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России, считая, что это может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.