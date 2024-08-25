Росія вдарила по Харкову і Чугуєву, палає у Бєлгородській області: хронологія 914 дня війни

Про головні події дня станом на 25 серпня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування Сил оборони, розповідає 24 Канал.
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Обстріл Бєлгородської області
Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгородської області. ЗСУ нібито завдали удар по Рокитному. За його словами, є жертви та постраждалі серед росіян.
Крім того, пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.
У Харкові є постраждалі
Окупанти вдарили по обласному центру й Чугуєву. Внаслідок російського обстрілу вкотре постраждали цивільні.
Так, серед постраждалих внаслідок ракетного удару – дитина.
Спершу зазначалось, що за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих, – цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років. Станом на 05:00 кількість постраждалих зросла до 3.
Серед постраждалих – дитина 4 років. У неї гостра реакція на стрес, минулось без госпіталізації.
У Харкові прогриміли вибухи
Після 4 ранку вибухи пролунали в Харкові. За інформацією моніторингових спільнот, ворог запустив 2 авіаційні ракети Х-59/69 з літаків Су-57.
О 04:01 Повітряні сили повідомляли, що фіксують швидкісну ціль на Харківщині, яка летить південно-західним курсом.
Росія піде на переговори, якщо Україна діставатиме ракетами до Пітера і Москви, – The Guardian
The Guardian з посиланням на джерела, пише, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу".
В статті йдеться, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії, вважаючи, що це може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.