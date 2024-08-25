Росія вдарила по Харкову і Чугуєву, палає у Бєлгородській області: хронологія 914 дня війни

06:32, 25 серпня

Губернатор Бєлгородської області Росії Вячеслав Гладков заявив про обстріл Бєлгородської області. ЗСУ нібито завдали удар по Рокитному. За його словами, є жертви та постраждалі серед росіян.

Крім того, пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.