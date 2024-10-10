Именно эти предприятия разрабатывают радиолокационные системы, изготавливают и модернизируют зенитно-ракетные комплексы. Харьков уничтожают именно ракеты Лаврентьева – С-300 и С-400.

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Что известно о Лаврентьеве

Евгений Лаврентьев родился в Харькове. Он окончил Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники. Сейчас является одной из ключевых фигур в сфере разработки радарных систем наземного и авиационного применения военного и гражданского назначения.

Россиянин находится в должности заместителя гендиректора НПО "Алмаз" и начальника КБ "ЛЭМЗ" по меньшей мере с ноября 2014 года. Хотя по данным издания Bloomberg – с октября 2018.

Военный билет Лаврентьева / Фото KibOrg

Лаврентьев был женат до 2 февраля 2019 года и имеет от этого брака трех несовершеннолетних детей, которые сейчас проживают с матерью на Кипре.

По имеющимся данным, которые зафиксированы в анкете кипрского банка, в 2018 году Лаврентьев официально планировал заработать 66 тысяч евро. Также он отметил наличие недвижимости и личных сбережений.

Со счета в кипрском банке Лаврентьев планировал оплачивать аренду жилья в отеле своей семье, перечислять средства тогдашней жене на личные нужды и оплачивать услуги кипрской девелоперской фирмы, у которой планировал приобрести недвижимость. Оправдались ли его намерения – пока не установлено,

– пишут в KibOrg.

Финансовое состояние Лаврентьева за 2018 год / Фото KibOrg

В похожей анкете иностранного банка бывшая жена Тамара Лаврентьева указывала сбережения на сумму 40 тысяч евро и недвижимое имущество на 150 тысяч евро. "Потенциальные поступления на ее счет должны были быть от мужа и от аренды, и составлять 34 800 евро в течение 2018 года", – говорят в KibOrg.

Также Лаврентьев имеет совершеннолетнюю дочь – Ангелину Скородихину 1986 года рождения. Она закончила Санкт-Петербургский государственный морской университет в 2008 году и получила квалификацию инженера-технолога. Она, как и отец, зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

Какую военную технику изготавливают под руководством Лаврентьева

"Алмаз", заместителем руководителя которого является Лаврентьев, производит зенитно-ракетные комплексы (С-350, С-400, С-500), а также другие системы ПВО. А Лианозовский электромеханический завод (ЛЭМЗ) занимается созданием радиолокационных систем.

Основные направления работы НПО "ЛЭМЗ" / Скриншот KibOrg

Что производит НПО "ЛЭМЗ" / Скриншот KibOrg

Их радиолокационные станции 96Л6Е входят в состав батареи ЗРК С-300ПМУ1, С-300ПМУ2, С-400. Еще раньше бюро изготавливало РЛС 1РС1-1Е к ЗРПК "Панцирь-С1". Когда-то в перечень его продукции также входил комплекс "ROSC-1", который используют для борьбы с БпЛа различных типов.

К НПО "ЛЭМЗ" относится:

Особое конструкторское бюро (ОКБ или "Лира") в Москве, которое разрабатывает высокотехнологичные системы. Работая в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы, оно обеспечивает инновационные решения для военной техники.

ООО "ЛЭМЗ-Т" в Томске, которое внедряет новейшие технологии в производственный процесс. Это – резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа, благодаря которой предприятие платит меньшие налоги и пользуется льготной таможенной системой.

Какими предприятиями руководит Лаврентьев / Инфографика KibOrg

На базе НПО "Алмаз" и концерна "Антей" в 2002 году Путин приказал создать концерн "Алмаз-Антей", куда также вошел "ЛЭМЗ".

Своей продукцией концерн обеспечивает не только российскую армию, но и продает ее Китаю, Индии, Турции, Мьянме и другим странам.

В 2024 году вокруг "Алмаз-Антей" разгорелся скандал. Там стала утечка информации, известный как BaumankaLeaks, касающийся контракта между Россией и Индией на поставку ЗРК С-400 и обучение операторов для их обслуживания.

Тогда были обнародованы закрытые пособия по использованию ключевых российских систем ПВО и персональные данные более сотни офицеров ПВО и ПРО.

К слову, концерн "Алмаз-Антей" находится под санкциями Евросоюза и США, которые были введены после катастрофы самолета MH17 в 2014 году. Несмотря на то, что они должны были бы ограничить доступ предприятий к западным технологиям и финансовым ресурсам, россияне продолжают работать.