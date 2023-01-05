Злоумышленницу задержали в апреле 2022 года. На время следствия ее поместили в СИЗО.

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Суд отпустил подозреваемую в сотрудничестве с россиянами

По информации Суспильне, суд 23 декабря отпустил из-под стражи женщину, предположительно работавшую на российских оккупантов. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде удерживания под стражей без права внесения залога,

– заметил Чубенко.

В Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на постановление Дзержинского райсуда рассказали, что злоумышленница должна была находиться под стражей до 19 февраля с возможностью внесения залога в размере 496,2 тысячи гривен.

Обратите внимание! Если вину женщины докажут, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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