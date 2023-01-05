Зловмисницю затримали у квітні 2022 року. На час слідства її помістили у СІЗО.
До теми На Львівщині спіймали російського агента, який наводив ракети на стратегічні підприємства
Суд відпустив підозрювану в співпраці з росіянами
За інформацією Суспільне, суд 23 грудня відпустив з-під варти жінку, яка, ймовірно, працювала на російських окупантів. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Прокурором вже подано апеляцію щодо того, аби їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави,
– зауважив Чубенко.
У Харківському антикорупційному центрі з посиланням на ухвалу Дзержинського райсуду розповіли, що зловмисниця повинна була перебувати під вартою до 19 лютого з можливістю внесення застави розміром 496,2 тисячі гривень.
На Львівщині спіймали російського агента
- Нещодавно у Львівській області затримали чергового російського агента. Чоловік збирав розвіддані для ворога.
- Поплічником окупантів виявився "переселенець" з Донеччини. Його затримали у ході багатоетапної спецоперації правоохоронців на Заході України.
- У зловмисника вилучили телефон з красномовним листуванням із загарбниками. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.