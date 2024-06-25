Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале.

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Россия использует Харьков как плацдарм для испытаний модифицированных боеприпасов

Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок,

– подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что российская армия "пытается адаптироваться и весь свой хлам, который находится на складах, использовать против нашего мирного гражданского населения".

Мы имели первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем,

– рассказал глава ОВА.

По словам Синегубова, врагу все становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, например "Калибры", которые стоят около 10 миллионов долларов. Так же С-400 – это около 2 миллионов долларов, если брать С-300 – до 500 тысяч долларов стоит одна ракета.

Именно поэтому россияне начали использовать для ударов по Харькову УМПБ 30-Д. Их стоимость около 100 тысяч долларов, а после модификации, возможно, немного больше.