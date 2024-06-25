Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

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Росія використовує Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів

Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань,

– наголосив Синєгубов.

Він зазначив, що російська армія "намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення".

Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем,

– розповів глава ОВА.

За словами Синєгубова, ворогу дедалі стає все дорожче і складніше використовувати ракетні системи, наприклад "Калібри", які коштують близько 10 мільйонів доларів. Так само С-400 – це близько 2 мільйонів доларів, якщо брати С-300 – до 500 тисяч доларів коштує одна ракета.

Саме тому росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько 100 тисяч доларів, а після модифікації, можливо, трохи більше.