Жахливі удари російських окупантів спричиняють неймовірні руйнації. Рятувальники та надзвичайні служби працюють фактично цілодобово. Детальніше про те, що відбувається у Харкові та області повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Харків під обстрілами

У ніч на 25 червня у передмісті Харкова чули вибухи. Росіяни вкотре обстрілювали КАБами. На щастя, удари були в землю на відкритій території, втім уламки все ж долетіли до будинків. У місцевих повибивало вікна, вилетіло скло. Оскільки саме цей район часто перебуває під обстрілами, у декого понищено вже нові вікна.

Вранці 25 червня окупанти вчергове вдарили по Харкову. Зокрема, влучили по цивільному підприємству. Втім, на щастя, поки не повідомляли про жертв чи поранених внаслідок обстрілу. Через те, що підприємство розміщене серед щільної житлової забудови, то довкола пошкодило будинки.

Комунальні служби працюють на місцях, аби ліквідувати наслідки після удару. Про поранених інформації також не надходило, проте це може змінитися. Після шокового стану люди можуть звернутися до медиків.

Зауважимо, що напередодні росіяни влучили КАБом по приватній школі. Внаслідок удару повністю зруйновані їдальня, котельня, гараж, а також один блок у початковій школі.

Безперервні удари по області

Крім Харкова росіяни також продовжують гатити по області. Зокрема, під обстрілами опинився Харківський район. Також під російськими ударами були й прифронтові райони. На жаль, у лікарні загинула жінка, яку поранили в селищі Слатине, що на півночі від Харкова.

Зокрема, під час одного з ударів по Слатиному окупанти розбили вже відремонтовану сільську раду. Російські телеграм-канали опублікували відео удару, цинічно стверджуючи, що у сільській раді начебто розміщувалися українські військові.

Де розташоване Слатине: дивіться на карті

У селищі відроджувалося життя, люди намагалися облаштувати свій побут. Однак, на жаль, Слатине зараз знову під постійними обстрілами.