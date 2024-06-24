Школу відремонтували після ударів у 2022 році, однак атака 23 червня була масштабнішою. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що заклад освіти зазнав значних руйнувань.

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"Дуже багато автівок людей, які живуть поруч, персоналу просто розбило. Одну з них вкинуло в приміщення їдальні на першому поверсі. Значні руйнування, значні втрати", – підкреслила вона.

Серйозні руйнування

Заступник директора з будівництва Сергій Згонник зазначив, що руйнування дуже серйозні. Повністю зруйновані їдальня, котельня, гараж, а також один блок у початковій школі.

24 лютого 2022 року я приїхав сюди на роботу і залишився тут. Я жив в школі 11 місяців. У нас 23 квітня 2022 року був прильот у той корпус старшої школи,

– сказав він.

Представники освітнього закладу поділилися, що вже сьогодні будуть розпочинати відновлення. Дуже багато дзвінків вони отримують від батьків, випускників з пропозиціями допомогти у цьому.

"Школа приватна, дуже відома у Харкові. У міській раді повідомили, що попри заборони вона все-таки працювала не дистанційно, а за партами. Хочу сказати, що комунальні заклади, міські, обласні, не працювали. Напевно, вона була однією з небагатьох, які працювали", – зазначила Черненко.

Випускний у школі вже відбувся. Уже тиждень щодня у Харкові в освітніх закладах, де є безпекові дозволи, проходять випускні. Саме у цей період вдарили по цій приватній школі.

У житловій багатоповерхівці навпроти навчального закладу теж дуже серйозні пошкодження. Зокрема, вікна, стіни, дах, споруди і автівки, які перебувають поруч. У Харківській міськраді повідомили, що комунальні служби вже почали допомогу цим житловим будинкам.

"Чекаємо, зокрема, появи з літа ще кількох підземних навчальних закладів в різних районах Харкова, які анонсували в мерії. Нагадаю, один працює. Це з нуля збудований. Працює метрошкола. Чекаємо, що до вересня буде ще кілька шкіл, де зможуть вчитися діти саме під землею в безпеці", – додала кореспондентка.

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