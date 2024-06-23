Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районів. Вибухи в місті лунали орієнтовно о 15:02 23 червня.
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Що відомо про атаку по приватній школі Харкова
Травмовано 10 людей, 1 людина загинула (73 річний чоловік – 24 Канал). Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років,
– заявив Синєгубов.
За його словами, двоє поранених у важкому стані, одна людина зазнала травм середнього ступеня важкості. Посадовець додав, що поранених може бути більше.
Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. За його словами, вибухова хвиля пошкодила тисячі квартир.
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Що відомо про наслідки атаки по школі
Очільник Харківської обласної військової адміністрації розповів Суспільному, що у момент удару в школі перебувала одна жінка. У неї легкі поранення.
Влучання безпосередньо в заклад освіти, в саму школу. Приміщення, частково, основні корпуси там зруйновані. Руйнівна хвиля, сила її, була досить серйозною. Фактично, пошкоджені тисячі квартир. Залишилися без вікон, без шибок,
– пояснив Синєгубов.
За його словами, приватна школа працювала у комбінованому форматі. Тобто діти навчались як офлайн, так і дистанційно.
Олег Синєгубов розповів, що поліція неодноразово попереджала керівництво, що працювати офлайн – недопустимо.
"І те, щоб виконувалося рішення Ради оборони області та всі освітні заклади працювали або ж онлайн, або безпосередньо в захисних спорудах. За нашою інформацією, даний заклад освіти захисної споруди не мав. Принаймні такої, яка б відповідала усім нормам, правилам і мала б статус захисної споруди", – пояснив посадовець.
До речі, на атаку росіян по Харкову відреагував Володимир Зеленський.