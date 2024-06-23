Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районів. Вибухи в місті лунали орієнтовно о 15:02 23 червня.

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Що відомо про атаку по приватній школі Харкова

Травмовано 10 людей, 1 людина загинула (73 річний чоловік – 24 Канал). Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років,

– заявив Синєгубов.

За його словами, двоє поранених у важкому стані, одна людина зазнала травм середнього ступеня важкості. Посадовець додав, що поранених може бути більше.

Зверніть увагу! Станом на 17:18 23 червня правоохоронці повідомили про 11 поранених. Глава ОВА уточнив, що ворог у Холодногірському районі зруйнував 2 будинки.

Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по приватному сектору та дитячому навчальному закладу. За його словами, вибухова хвиля пошкодила тисячі квартир.

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Що відомо про наслідки атаки по школі

Очільник Харківської обласної військової адміністрації розповів Суспільному, що у момент удару в школі перебувала одна жінка. У неї легкі поранення.

Влучання безпосередньо в заклад освіти, в саму школу. Приміщення, частково, основні корпуси там зруйновані. Руйнівна хвиля, сила її, була досить серйозною. Фактично, пошкоджені тисячі квартир. Залишилися без вікон, без шибок,

– пояснив Синєгубов.

За його словами, приватна школа працювала у комбінованому форматі. Тобто діти навчались як офлайн, так і дистанційно.

Олег Синєгубов розповів, що поліція неодноразово попереджала керівництво, що працювати офлайн – недопустимо.

"І те, щоб виконувалося рішення Ради оборони області та всі освітні заклади працювали або ж онлайн, або безпосередньо в захисних спорудах. За нашою інформацією, даний заклад освіти захисної споруди не мав. Принаймні такої, яка б відповідала усім нормам, правилам і мала б статус захисної споруди", – пояснив посадовець.

До речі, на атаку росіян по Харкову відреагував Володимир Зеленський.