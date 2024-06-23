Про серію вибухів повідомляють кореспонденти 24 Каналу у Харкові.

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Вибухи у Харкові

Близько 15:02 у Харкові пролунало декілька вибухів.

У цей час у місті була оголошена тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Зазначалося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. За дві хвилини до вибуху оборонці неба попередили про пуски КАБів.

У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні,

– написав мер Ігор Терехов.

Окрім цього, кореспонденти 24 Каналу зазначають, що у місті фіксують перебої зі світлом. У деяких районах також проблеми й з водопостачанням.

Пресслужба Харківського метрополітену зазначає, що рух поїздів метро тимчасово призупинений. Станції працюють як укриття