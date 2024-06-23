Ймовірно, росіяни втратили вже два таких комплекси за останній час. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що "Панцир" – це універсальний комплекс, який дуже нахвалювали росіяни.

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Активне знищення російської ППО

Напередодні, 22 червня, з'явилась інформація про те, що у передмісті Бєлгороді могли знищити "Панцир-С1". Місцеві, що знімали відео удару, бідкалися, що тепер ця ППО не зможе перехоплювати ракети. Губернатор Бєлгорода натомість заявив, що це, мовляв, горіла трава.

За останні дні ЗСУ могли відмінусувати одразу два таких комплекси. Зауважимо, що один "Панцир" коштує близько 14 мільйонів доларів.

Це не просто ЗРК, а ЗРГК – тобто зенітний ракетний гарматний комплекс. Тобто на ньому є і гармати і ракети. Це універсальний комплекс, який діє по цілях на малих висотах. Потенційно вони можуть збивати багато цілей,

– пояснив Ігор Романенко.

Однак, як показує практика, російська ППО "збиває" цілі хіба що собою. Така ж доля спіткала і російські С-300/С-400, які показали себе неефективно. До слова, через це у Крим перекинули новіші установки С-500. Однак наскільки результативними будуть їхні показники – покаже час.

"Загалом за цей рік ми просунулись до того, аби зробити небезпечною повітряну зону над нашим Кримом для всіх літальних апаратів Росії. Торік у нас було стратегічне досягнення на морі, а цьогоріч ми досягаємо результатів у повітрі. Для цього нам потрібні ще додаткові засоби", – зауважив військовий експерт.

Зокрема, для України важливими у цьому сенсі є далекобійні ракети ATACMS і, звісно, винищувачі четвертого покоління – тобто F-16. Тоді знищених російських ППО та не лише буде ще більше.