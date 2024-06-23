Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районов. Взрывы в городе раздавались ориентировочно в 15:02 23 июня.

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Что известно об атаке по частной школе Харькова

Травмированы 10 человек, 1 человек погиб (73 летний мужчина – 24 Канал). Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет,

– заявил Синегубов.

По его словам, двое раненых в тяжелом состоянии, один человек получил травмы средней степени тяжести. Чиновник добавил, что раненых может быть больше.

Обратите внимание! По состоянию на 17:18 23 июня правоохранители сообщили об 11 раненых. Глава ОВА уточнил, что враг в Холодногорском районе разрушил 2 дома.

Олег Синегубов уточнил, что россияне ударили по частному сектору и детскому учебному заведению. По его словам, взрывная волна повредила тысячи квартир.

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Что известно о последствиях атаки по школе

Глава Харьковской областной военной администрации рассказал Суспильному, что в момент удара в школе находилась одна женщина. У нее легкие ранения.

Попадание непосредственно в учебное заведение, в саму школу. Помещение, частично, основные корпуса там разрушены. Разрушительная волна, сила ее, была достаточно серьезной. Фактически, повреждены тысячи квартир. Остались без окон, без оконных стекол,

– объяснил Синегубов.

По его словам, частная школа работала в комбинированном формате. То есть дети учились как оффлайн, так и дистанционно.

Олег Синегубов рассказал, что полиция неоднократно предупреждала руководство, что работать оффлайн – недопустимо.

"И то, чтобы выполнялось решение Совета обороны области и все образовательные учреждения работали или онлайн, или непосредственно в защитных сооружениях. По нашей информации, данное учебное заведение защитного сооружения не имело. По крайней мере такого, которое бы отвечало всем нормам, правилам и имело бы статус защитного сооружения", – пояснил чиновник.

Кстати, на атаку россиян по Харькову отреагировал Владимир Зеленский.