Також у місті є загиблий і постраждалі серед цивільних. Головне про російський обстріл Харкова 23 червня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Харкові чули серію вибухів під час атаки

Кореспонденти 24 Каналу близько 15:02 повідомили, що у Харкові пролунало декілька вибухів. У цей час у місті була оголошена тривога через активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

За дві хвилини до вибуху оборонці неба попередили про пуски КАБів.

У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні,

– написав мер Ігор Терехов.

Окрім цього, кореспонденти 24 Каналу зазначали, що під час атаки у місті фіксували перебої зі світлом. У деяких районах також проблеми й з водопостачанням. Пресслужба Харківського метрополітену зазначала, що рух поїздів метро був тимчасово призупинений, а станції працювали як укриття. Станом на 17:58 метро відновило свій рух.

О 15:28 Повітряні сили написали про ще один КАБ в напрямку Харкова.

Внаслідок ворожої атаки є загиблий і постраждалі

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що станом на 17:10 внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 11 людей віком від 15 до 63 років.

Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому. Загинув 73-річний чоловік,

– наголосив Синєгубов.

Глава Харківської ОВА також розповів, що серед постраждалих – двоє підлітків 15 та 16 років. У Шевченківському районі міста травми легкого ступеня також зазнала одна жінка.

У Національній поліції України також уточнили, що всі постраждалі – це цивільні громадяни.

Які наслідки російської атаки у Харкові

Синєгубов також розповів, що у Шевченківському районі пошкоджено заклад освіти. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель. Там тривав побудинковий обхід.

Глава Харківської ОВА також зазначив, що у Холодногірському районі зафіксували влучання в приватний сектор, внаслідок чого 2 будинки зруйновано. Також приліт був і в Київському районі, у промислову зону.

До цього Терехов уточняв, що ворожий приліт був в приватне домоволодіння. Було загоряння гаража та господарчої споруди.

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Що кажуть в ОВА про атаку росіян: дивіться відео

У ДСНС розповіли, що пожежа у двох господарчих споруд та в гаражі була на загальній площі 60 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Наслідки ворожої атаки у Харкові / Фото ДСНС

За повідомленням очільника ОВА Олега Синєгубова, було щонайменше три влучання КАБами. Глава Харківщини також розповів Суспільному, що в школі приміщення, частково, основні корпуси зруйновані.

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За словами Синєгубова, приватна школа працювала у комбінованому форматі. Тобто діти навчались як офлайн, так і дистанційно.

Олег Синєгубов розповів, що поліція неодноразово попереджала керівництво, що працювати офлайн – недопустимо.

Зеленський відреагував на атаку по Харкову

Президент України наголосив, що Харків знову був під ударами російських бомб. Стосовно ситуації в місті він отримав усі доповіді.

Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям. Дякую всім, хто залучений,

– написав президент.

Він також зазначив, що частина Харкова внаслідок атаки була знеструмлена, зупинялося метро.Зеленський пообіцяв, що все обовʼязково відновлять та повернуть до нормального стану.

"Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів", – зауважив український очільник.

Правоохоронці відкрили провадження стосовно злочину росіян

У поліції Харківщини розповіли, що слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази чергового злочину росіян, документують наслідки обстрілів.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів та звичаїв війни.

У Харківській обласній прокуратурі попередньо встановили, що удари по Харкову були завдані з населеного пункту Октябрський Бєлгородської області Росії. За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, попередньо, удари були завдані керованими авіаційними бомбами з уніфікованим модулем планування та корекції.