Ужасные удары российских оккупантов вызывают невероятные разрушения. Спасатели и чрезвычайные службы работают фактически круглосуточно. Подробнее о том, что происходит в Харькове и области корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Харьков под обстрелами

В ночь на 25 июня в пригороде Харькова слышали взрывы. Россияне в очередной раз обстреливали КАБами. К счастью, удары были в землю на открытой территории, впрочем, обломки все же долетели до домов. У местных выбило окна, вылетели стекла. Поскольку именно этот район часто находится под обстрелами, у некоторых уничтожены уже новые окна.

Утром 25 июня оккупанты в очередной раз ударили по Харькову. В частности, попали по гражданскому предприятию. Впрочем, к счастью, пока не сообщали о жертвах или раненых в результате обстрела. Из-за того, что предприятие размещено среди плотной жилой застройки, то вокруг повредило дома.

Коммунальные службы работают на местах, чтобы ликвидировать последствия после удара. О раненых информации также не поступало, однако это может измениться. После шокового состояния люди могут обратиться к медикам.

Заметим, что накануне россияне попали КАБом по частной школе. В результате удара полностью разрушены столовая, котельная, гараж, а также один блок в начальной школе.

Непрерывные удары по области

Кроме Харькова россияне также продолжают бить по области. В частности, под обстрелами оказался Харьковский район. Также под российскими ударами были и прифронтовые районы. К сожалению, в больнице погибла женщина, которую ранили в поселке Слатино, что на севере от Харькова.

В частности, во время одного из ударов по Слатино оккупанты разбили уже отремонтированный сельский совет. Российские телеграмм-каналы опубликовали видео удара, цинично утверждая, что в сельском совете якобы размещались украинские военные.

Где расположено Слатино: смотрите на карте

В поселке возрождалась жизнь, люди пытались обустроить свой быт. Однако, к сожалению, Слатино сейчас снова под постоянными обстрелами.