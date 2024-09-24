Впервые оккупанты ударили 23 сентября примерно в 17:40 по окрестностям города. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что в результате атаки произошло возгорание, которое пришлось ликвидировать спасателям.

К теме Этажи в доме сложились с восьмого по третий: ужасные последствия удара по Харькову

Куда целится Россия обстреливая Харьковскую область

Примечательно, что одно из попаданий пришлось по кладбищу. Такую цель выбрала для себя Россия. Другой удар был по чистому полю, а следующий по жилой застройке. К счастью, обошлось без жертв и больших разрушений.

Враг бил из реактивной системы "Торнадо". Этим типом вооружения, кассетными снарядами, а также КАБами обстреляли Старый Салтов. Там есть серьезные повреждения: пострадало админздание, автомобили. К сожалению, есть раненые правоохранители,

Что известно о раненых

Если говорить за сутки 23 сентября, то в области есть пять раненых и две жертвы. В Купянске погибла 82-летняя женщина в результате удара России по жилому дому. В другом селе погиб 51-летний мужчина.

Людей из Купянщины призывают соглашаться на эвакуацию. Ведь враг безжалостно бьет именно по гражданским объектам. Мишенью оккупантов становятся учебные заведения, базы отдыха, админздания, где они видят скопление гражданских автомобилей.

Кроме ракет и КАБов, используют кассетные боеприпасы, FPV-дроны. В результате этого пострадали 4 правоохранителя и гражданская женщина. Ее госпитализировали.