Вечером 23 сентября враг атаковал кладбище в селе Циркуны Харьковского района. У полиции Харьковской области показали последствия обстрела.

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Россияне обстреляли кладбище в Циркунах

Оккупанты обстреляли Циркуны КАБами в 17:40 23 сентября. Один боеприпас попал в кладбище, там загорелась трава и посадка на площади 300 квадратных метров. Второй боеприпас ударил по территории садового общества неподалеку кладбища. В результате попадания загорелась трава на площади 3 гектара.

На фото, которые показали в полиции, можно увидеть разбитые памятники на кладбище. От некоторых из них не осталось и следа. О том, что там есть захоронения, свидетельствует только плиты, которые остались в земле.

К счастью, пострадавших нет, однако это лишь очередное подтверждение, что Россия хочет уничтожить украинскую историю.

Ведь кладбище – это люди, которые проживали на этой земле. Это о происхождении и предках. Это подтверждение того, что это украинская территория.

Именно поэтому враг уже не впервые атакует места захоронений, ведь оккупанты пытаются стереть нашу историю и память об украинцах, от которых мы происходим.

Атакованное кладбище в Циркунах: фото Нацполиция

Сейчас на местах событий работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).