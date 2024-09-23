Ввечері 23 вересня ворог атакував кладовище у селі Циркуни Харківського району. У поліції Харківської області показали наслідки обстрілу.

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Росіяни обстріляли кладовище у Циркунах

Окупанти обстріляли Циркуни КАБами о 17:40 23 вересня. Один боєприпас поцілив у кладовище, там загорілася трава та посадка на площі 300 квадратних метрів. Другий боєприпас ударив по території садового товариства неподалік кладовища. Внаслідок влучання зайнялася трава на площі 3 гектари.

На фото, які показали у поліції, можна побачити розтрощені пам'ятники на кладовищі. Від деяких з них не залишилося і сліду. Про те, що там є поховання, свідчать лише плити, які залишилися у землі.

На щастя, постраждалих немає, однак це лише чергове підтвердження того, що Росія хоче знищити українську історію.

Адже кладовище – це люди, які проживали на цій землі. Це про походження та пращурів. Це підтвердження того, що це українська територія.

Саме тому ворог вже не вперше атакує місця поховань, адже окупанти намагаються стерти нашу історію та пам'ять про українців, від яких ми походимо.

Атаковане кладовище у Циркунах: фото Нацполіція

Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).