Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Россияне продолжают обстрелы Харьковщины

В утренней сводке Олег Синегубов сообщил, что российские войска обстреляли село Оскол в Изюмском районе области. Это произошло 16 апреля около 19:55.

В результате попадания в легковой автомобиль пострадали 10 человек,

– написал он.

По словам председателя Харьковской ОВА, тип оружия, которое враг использовал для обстрела, еще устанавливается.

Как впоследствии сообщил журналистам Суспильного руководитель Оскольской громады Геннадий Загоруйко, пострадавшие не получили тяжелых ранений.

У них легкие ранения: осколочные, контузия, ушибы. Они самостоятельно доехали до больницы,

– объяснил он.

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К слову, 16 апреля российские войска также ударили баллистикой по Изюму. В результате ракетного удара пострадала целая семья: 35-летний мужчина, 32-летняя женщина и их 7-летний ребенок. Они госпитализированы в медицинское учреждение, угрозы жизни нет.