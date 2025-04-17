Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Росіяни продовжують обстріли Харківщини

У ранковому зведенні Олег Синєгубов повідомив, що російські війська обстріляли село Оскіл в Ізюмському районі області. Це сталося 16 квітня близько 19:55.

Внаслідок влучання у легковий автомобіль постраждало 10 осіб,

– написав він.

За словами голови Харківської ОВА, тип зброї, яку ворог використав для обстрілу, ще встановлюється.

Як згодом повідомив журналістам Суспільного керівник Оскільської громади Геннадій Загоруйко, постраждалі не зазнали тяжких поранень.

У них легкі поранення: осколкові, контузія, забої. Вони самостійно доїхали до лікарні,

– пояснив він.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу обстрілів для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, 16 квітня російські війська також вдарили балістикою по Ізюму. Внаслідок ракетного удару постраждала ціла родина: 35-річний чоловік, 32-річна жінка та їхня 7-річна дитина. Вони госпіталізовані до медичного закладу, загрози життю немає.