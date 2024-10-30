Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате российских обстрелов соответствующие службы параллельно на многих местах должны восстанавливать электросети. Работы ведутся быстро, ведь в области уже зафиксировали минусовую температуру.

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Детали обстрела Харьковщины

Корреспондент рассказала, что Дергачевщина расположена на севере от Харькова, где горожане могли слышать звуки взрывов из-за обстрела. Россияне атаковали именно село Безруки.

От удара пострадали две пожилые женщины, которые имели острую реакцию на стресс, и 10 летняя девочка, которая получила ранение стеклом.

Как всегда, россияне в селах целились прямо в частные дома. Повреждены и разрушены 11 домов. Кроме того, на Дергачевщине в Черкасской Лозовой будут чинить электросеть, ведь из-за обстрела повредили коммуникации,

– отметила Черненко.

В результате обстрела вспыхнуло два пожара в окрестностях Богодуховского района. Также россияне запустили беспилотники по домам в селах Царедаровка и Александровка Харьковской области. На село Петровка оккупанты выпустили четыре управляемые авиационные бомбы, обстреляли ими и Русские Тишки. Кроме того, россияне постоянно обстреливают Купянск дронами и артиллерией.

Очень много обстрелов. К счастью, за последние сутки только трое раненых,

– отметила корреспондентка.

Также Черненко вспомнила, что ночь на 29 октября российские войска ударили по Основянскому району Харькова ракетой "Гром-Е1". В результате удара погибли 4 человека.

Она добавила, что следующие несколько дней будут продолжаться работы энергетиков, коммунальных служб, которые будут восстанавливать людям коммуникации. В Харькове и области уже зафиксировали первую минусовую температуру этого года, поэтому работа службы пытаются сделать как можно быстрее.