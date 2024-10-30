Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що внаслідок російських обстрілів відповідні служби паралельно на багатьох місцях повинні відновлювати електромережі. Роботи ведуться швидко, адже в області вже зафіксували мінусову температуру.

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Деталі обстрілу Харківщини

Кореспондентка розповіла, що Дергачівщина розташована на півночі від Харкова, де містяни могли чути звуки вибухи через обстріл. Росіяни атакували саме село Безруки.

Від удару постраждали двоє жінок похилого віку, які мали гостру реакцію на стрес, та 10 річна дівчинка, яка отримала поранення склом.

Як завжди, росіяни в селах цілились просто у приватні будинки. Пошкоджено та зруйновано 11 будинків. Крім того, на Дергачівщині в Черкаській Лозовій будуть лагодити електромережу, адже через обстріл пошкодили комунікації,

– зазначила Черненко.

Внаслідок обстрілу спалахнуло дві пожежі на околицях Богодухівського району. Також росіяни запустили безпілотники по будинках у селах Царедарівка та Олександрівка Харківської області. На село Петрівка окупанти випустили чотири керовані авіаційні бомби, обстріляли ними і Руські Тишки. Крім того, росіяни постійно обстрілюють Куп'янськ дронами та артилерією.

Дуже багато обстрілів. На щастя, за останню добу лише троє поранених,

– зауважила кореспондентка.

Також Черненко пригадала, що ніч на 29 жовтня російські війська вдарили по Основ'янському району Харкова ракетою "Грім-Є1". Внаслідок удару загинули 4 людини.

Вона додала, що наступні кілька днів будуть тривати роботи енергетиків, комунальних служб, які будуть поновлювати людям комунікації. В Харкові та області вже зафіксували першу мінусову температуру цього року, тому робота служби намагаються зробити якомога швидше.