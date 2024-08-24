По предварительной информации, город обстреляли из артиллерии. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Россияне обстреляли Херсон

По данным следствия, 24 августа 2024 года около 11:00 оккупанты покрыли огнем один из жилых районов Херсона. Предварительно обстреляли из артиллерии. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина,

– говорится в сообщении.

Также в настоящее время известно о двух раненых гражданских. Это 58-летний мужчина и годовалый мальчик. Ребенок с взрывной травмой и осколочным ранением госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Обновлено. К сожалению, в больнице умер 58-летний мужчина, который получил ранения в результате российского обстрела Днепровского района.

По состоянию на 16:30 в результате атак оккупантов на Херсон, Антоновку и Белозерку пострадали шесть гражданских, среди них малолетний ребенок. Три человека погибли. Повреждено 27 объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, гаражное помещение, автомобиль.

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