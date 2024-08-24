За попередньою інформацією, місто обстріляли з артилерії. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Росіяни обстріляли Херсон

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 11:00 окупанти вкрили вогнем один із житлових районів Херсона. Попередньо обстріляли з артилерії. Травми, несумісні із життям, отримав 55-річний чоловік,

– йдеться у повідомленні.

Також на цей час відомо про двох поранених цивільних. Це 58- річний чоловік та однорічний хлопчик. Дитину з вибуховою травмою та осколковим поранення госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Оновлено. На жаль, у лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу Дніпровського району.

Станом на 16:30 внаслідок атак окупантів на Херсон, Антонівку та Білозерку постраждало шестеро цивільних, серед них малолітня дитина. Троє людей загинуло. Пошкоджено 27 обʼєктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, гаражне приміщення, автомобіль.

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