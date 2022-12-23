Руководство Херсонской ОВА обратилось с такой просьбой к жителям микрорайона Остров. Отмечают, что горожане могут остаться без воды и света.
К теме Со следами пыток: в Херсонской области во дворе обнаружили могилу с 6 телами
Оккупанты продолжают обстреливать Херсон
Из-за постоянных вражеских обстрелов микрорайон Остров остается зоной повышенной опасности. Следовательно, существует высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Следует добавить, что Херсонская ОВА помогает всем желающим бесплатно эвакуироваться.
Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45. Также уехать помогают волонтерские организации.
Ситуация в Херсонской области: что известно
- Российские захватчики 42 раза обстреляли Херсонскую область 19 декабря. Они били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Также по области нанесли ракетный удар. К сожалению, в результате атак были жертвы – погибли два человека. Еще трое получили ранения различной степени.
- Кроме этого, оккупанты повредили здание Херсонской ОВА. В областной прокуратуре сообщили, что также пострадали жилые дома, админздания, автотранспорт и критическая инфраструктура. По предварительным данным, враг атаковал территории системами залпового огня и ракетами типа С-300.
- 17 декабря оккупанты попали в штаб гуманитарной помощи. Более того, в Херсонском горсовете подчеркивают, что оккупанты умышленно целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям. К сожалению, в результате атаки 1 женщина погибла, а еще 2 человека — в больнице.