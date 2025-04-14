Журналист из Херсона Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, что люди живут в селах, которых практически не существует. В результате российских обстрелов они были почти полностью уничтожены.

Смотрите также Российские морпехи "застряли" на островах дельты Днепра под Херсоном, – "Атеш"

Почему местные не выезжают

Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно, но среди основных причин – желание оставаться ближе к родному дому. Вдоль Днепра есть ряд сел, которые полностью разрушены. От них остались только подвалы и остатки застройки. Но даже там до сих пор живут люди.

Где есть хоть какие-то дома, то люди не выезжают, потому что имеют хозяйство, имущество. Я видел материал о людях из села, которое в дельте Днепра. Когда им разрушили дом, то они выехали, но недалеко, то есть все равно хотят быть ближе к дому,

– рассказал Сергей Никитенко.

Люди, которые выехали из прибрежных сел, сейчас живут чуть дальше в степи. Туда постоянно прилетают КАБы, беспилотники, но все равно они далеко не выезжают.

Куда больше всего целится враг

Россияне продолжают атаковать инфраструктуру, энергетику, гражданских. Они даже не пытаются скрыть свои преступления, а наоборот ими хвастаются. Часто выкладывают в соцсетях, как убили бабушку на велосипеде или разрушили школу.

Постоянно страдает инфраструктура. Недавно россияне снова атаковали водоканал. Бьют по трансформаторным подстанциям, школах, больницах, энергетических объектах,

– добавил Сергей Никитенко.

Кроме этого, враг пытается поразить ремонтные группы, которые приезжают, чтобы устранить неполадки. Из-за постоянных обстрелов большое количество людей остается без воды и света.

Например, есть села на реке Ингулец, в которых света нет с ноября 2022 года. Это почти 2,5 года. Таких сел много в каждой общине,

– подчеркнул журналист.

В общем перечислять проблемы, с которыми сталкиваются жители Херсонщины, можно очень долго. Враг не прекращает своего террора и хочет нанести украинцам как можно больше вреда.

Заметим, под ударами врага также постоянно находится Херсон. Оккупанты 7 апреля попали в дом, где находилась беременная женщина с 2-летним сыном. Они оказались под завалами. Известно, что женщина накрыла ребенка своим телом. К счастью, их вытащили спасатели и доставили в больницу.