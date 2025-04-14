Журналіст із Херсона Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, що люди живуть у селах, яких практично не існує. Внаслідок російських обстрілів вони були майже повністю знищені.

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Чому місцеві не виїжджають

Кожну ситуацію треба розглядати окремо, але серед основних причин – бажання залишатися ближче до рідного дому. Вздовж Дніпра є низка сіл, які повністю зруйновані. Від них залишилися тільки підвали й залишки забудови. Але навіть там досі живуть люди.

Де є хоч якісь будинки, то люди не виїжджають, бо мають господарство, майно. Я бачив матеріал про людей з села, яке в дельті Дніпра. Коли їм зруйнували будинок, то вони виїхали, але недалеко, тобто все одно хочуть бути ближче додому,

– розповів Сергій Нікітенко.

Люди, які виїхали з прибережних сіл, зараз живуть трохи далі у степу. Туди постійно прилітають КАБи, безпілотники, але все одно вони далеко не виїжджають.

Куди найбільше цілиться ворог

Росіяни продовжують атакувати інфраструктуру, енергетику, цивільних. Вони навіть не намагаються приховати свої злочини, а навпаки ними хизуються. Часто викладають у соцмережах, як вбили бабусю на велосипеді чи зруйнували школу.

Постійно страждає інфраструктура. Нещодавно росіяни знову атакували водоканал. Б'ють по трансформаторних підстанціях, школах, лікарнях, енергетичних об'єктах,

– додав Сергій Нікітенко.

Крім цього, ворог намагається уразити ремонтні групи, які приїжджають, щоб усунути неполадки. Через постійні обстріли велика кількість людей залишається без води та світла.

Наприклад, є села на річці Інгулець, в яких світла немає з листопада 2022 року. Це майже 2,5 роки. Таких сіл багато в кожній громаді,

– підкреслив журналіст.

Загалом перелічувати проблеми, з якими стикаються жителі Херсонщини, можна дуже довго. Ворог не припиняє свого терору та хоче завдати українцям якнайбільше шкоди.

Зауважимо, під ударами ворога також постійно перебуває Херсон. Окупанти 7 квітня влучили в будинок, де перебувала вагітна жінка з 2-річним сином. Вони опинилися під завалами. Відомо, що жінка накрила дитину своїм тілом. На щастя, їх витягнули рятувальники й доправили в лікарню.