"Хезболла" пустила более 200 ракет и беспилотников по военным базам Израиля, – Bloomberg

В ливанской группировке "Хезболла" сообщили, что снова атаковали Израиль. В сторону израильской границы боевики пустили более 200 ракет и беспилотников.

Журналисты Bloomberg отметили, что "Хезболла" ударила по военным базам Израиля. Боевики это сделали в ответ на недавнее убийство одного из их главарей.

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Что известно об атаке "Хезболлы" на Израиль

Хезболла объявила о начале атак на цели на севере Израиля и на оккупированных Израилем Голанских высотах. Группировка заявила, что эти действия являются местью за убийство старшего командира Мохаммеда Насера на юге Ливана в среду, 3 июля.

В то же время израильские военные сообщили о звучании сирен в северных регионах страны. Одновременно военные силы начали наносить удары по пусковым установкам в Ливане.

В свою очередь израильские военные не назвали количество выпущенных ракет, но сообщили, что большинство из них упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, а несколько ракет упали в районе Кирьят-Шмоны.

По предварительным данным, в Израиле в результате обстрела "Хезболлы" никто не пострадал. Но пожарные работали над тушением ряда пожаров, возникших в результате ракетного обстрела.

Журналисты напомнили, что как ЦАХАЛ, так и "Хезболла" обмениваются огнем с начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе, причем "Хезболла" действует в знак солидарности с исламистской группировкой. "Хезболла", как и ХАМАС, признана США террористической организацией.

Что известно о ликвидации Мохаммеда Насера

Журналисты Reuters сообщили, что израильские военные ликвидировали Мохаммеда Насера вблизи города Тир на юге Ливана. Считается, что Насер был командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Источники в Ливане сообщили журналистам, что Насер отвечал за определенные операции "Хезболлы" вдоль границы. По данным одного из источников, также был убит еще один боевик "Хезболлы" и гражданское лицо.

Насер имел ранг и уровень важности, сопоставимый с Талебом Абдаллахом, старшим командиром, который был убит в результате израильского удара в июне,

– пишет издание.

В недавнем заявлении израильские военные назвали Насера и Абдаллаха "двумя самыми известными террористами Хезболлы на юге Ливана".

Высокопоставленный представитель "Хезболлы" Хасан Фадлалла рассказал, что Насер знал, что является мишенью, но оставался на поле боя в течение девяти месяцев. Фадлалла предупредил, что "Хезболла" даст "карательный ответ" Израилю за "его преступление", утверждая, что "рука сопротивления длинная".