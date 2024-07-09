Речь идет о ведущем телеканала "Киев" Славе Соломка. Соответствующее видео с эфира распространили местные телеграм-каналы.

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Какой была реакция Славы Соломка на взрывы в Киеве

После того, как в Киеве объявили воздушную тревогу телеведущие и основная команда телеканала "Киев" пошла продолжать снимать эфир в укрытие. Вскоре в столице прозвучали взрывы, на что Слава Соломка эмоционально отреагировал, сказав несколько раз: "Очуметь".

Телеведущего просили продолжать читать текст, но он продолжил эмоционально высказываться о громких звуках в украинской столице.

У нас тут здание ходором ходит, что читай?! Слышали, мы в подвале находимся, у меня аж стены затряслись. Я сильно испугался,

– отреагировал Соломка.

Слава Соломка услышал взрывы в Киеве во время прямого эфира: смотрите видео

Телеведущий сказал, что взрывы было очень хорошо слышно. После этого он призвал тех зрителей, которые еще не находятся в укрытии, немедленно туда пойти.

"Вот я сейчас сижу в укрытии, третий раз... четвертый раз... пятый... мама родная..." – высказался ведущий.

Соломка также обратился к остальным членам команды телеканала, чтобы все немедленно спустились в укрытие. Телеведущий отметил, что ему было страшно от взрывов в Киеве, которые он услышал, "даже сидя в подвале".

К слову, российская армия 8 июля осуществила по Киеву массированную ракетную атаку, в результате которой были погибшие и пострадавшие. Кое-где на местах прилетов еще разбирают завалы, и ищут тела людей.

Кроме того, оккупанты попали и в детскую больницу "Охматдет", где лечились маленькие украинцы. Там 9 июля закончили поисково-спасательную операцию: 2 человека погибли, 32 – были ранены.