Из Киева выехали 600 тысяч человек в январе: Кличко рассказал о критической ситуации в столице
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 600 тысяч человек покинули столицу из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
- Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения, в то время как 5600 домов остаются без отопления.
Мэр Киева заявил, что Россия ведет украинскую столицу к гуманитарной катастрофе атаками на объекты энергетики и системы теплоснабжения. Он посоветовал жителям "уехать, если есть возможность", пока аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение в заснеженном Киеве.
О ситуации в столице рассказал городской голова Виталий Кличко в интервью Times.
Смотрите также Многоэтажки Киева снова без отопления: сколько времени может понадобиться на восстановление
Что Кличко говорит о ситуации в Киеве?
По словам городского головы столицы, около 600 тысяч человек в январе уже выехали из столицы, население которой составляет примерно 3 миллиона. Он посоветовал жителям, у которых есть возможность выехать, сделать это. В то же время аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение после нового удара России 20 января.
Ситуация с базовыми услугами – отоплением, водоснабжением, электроснабжением – является критической. Сейчас 5600 многоквартирных домов остаются без отопления,
– объяснил Кличко.
Он уточнил, что коммунальщики вынужденно спустили воду из централизованной системы отопления и водоснабжения Киева, чтобы предотвратить замерзание и разрывы труб.
"Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди зимой замерзли", – резюмировал Кличко.
Какие последствия нового обстрела столицы 20 января?
Ночью 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Под прицелом врага оказался Левый берег столицы, где после атаки нет водоснабжения и пострадал человек.
В Днепровском районе от взрывов повреждена многоэтажка и нежилые помещения. Там пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали. В Дарницком районе столицы, по словам правоохранителей, выбиты окна и поврежден забор частного дома. В Деснянском районе обломки российского беспилотника упали на территории кладбища.
После обстрела без водоснабжения остались Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы, а на Троещине – вода подается с пониженным давлением. Похожая ситуация с давлением воды также в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах. Только местами было водоснабжение и в Печерском районе.
Уже 21 января стало известно, что в Киеве восстановили водоснабжение после массированной атаки, но в некоторых районах еще наблюдается пониженное давление.