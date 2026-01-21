Из Киева выехали 600 тысяч человек в январе: Кличко рассказал о критической ситуации в столице

Мэр Киева заявил, что Россия ведет украинскую столицу к гуманитарной катастрофе атаками на объекты энергетики и системы теплоснабжения. Он посоветовал жителям "уехать, если есть возможность", пока аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение в заснеженном Киеве.

О ситуации в столице рассказал городской голова Виталий Кличко в интервью Times.

Смотрите также Многоэтажки Киева снова без отопления: сколько времени может понадобиться на восстановление

Что Кличко говорит о ситуации в Киеве?

По словам городского головы столицы, около 600 тысяч человек в январе уже выехали из столицы, население которой составляет примерно 3 миллиона. Он посоветовал жителям, у которых есть возможность выехать, сделать это. В то же время аварийные службы пытаются восстановить электроснабжение после нового удара России 20 января.

Ситуация с базовыми услугами – отоплением, водоснабжением, электроснабжением – является критической. Сейчас 5600 многоквартирных домов остаются без отопления,

– объяснил Кличко.

Он уточнил, что коммунальщики вынужденно спустили воду из централизованной системы отопления и водоснабжения Киева, чтобы предотвратить замерзание и разрывы труб.

"Россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди зимой замерзли", – резюмировал Кличко.

Какие последствия нового обстрела столицы 20 января?