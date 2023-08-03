Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Как известно, ночью 3 августа россияне снова атаковали Украину дронами.
Вашему вниманию Атака "Шахедами" по Украине: в Воздушных силах прокомментировали работу по враждебным объектам
"У оккупантов есть определенные цели, к которым они пытаются добраться "Шахедами". Это значит, что они будут атаковать, пока не доберутся", – предположил Свитан.
Почему россияне усилили дроновые атаки на Киевщину: смотрите видео
Кроме того, россияне преследуют такие цели:
- истощить украинскую систему ПВО;
- отработать новые маршруты и вычислить алгоритмы перемещения украинских мобильных групп.
Когда дроновые атаки прекратятся
Врагу будет не до террора гражданского населения, когда Силы обороны начнут активное движение на линии фронта.
"Тогда у россиян не будет времени – они будут максимально использовать боевой потенциал для решения вопросов на поле боя", – пояснил Свитан.
Обстрелы Киева: последние новости
- В ночь на 3 августа враг еще раз атаковал Киевщину дронами-камикадзе "Шахед". Силы и средства ПВО на подлете в столицу уничтожили почти 15 воздушных целей.
- Враг атаковал Киев и ночью 2 августа. Обломки дронов упали в Соломенском районе города, но никто не пострадал.
- В результате удара в Киевской области загорелся частный дом, а также поврежден гараж. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.